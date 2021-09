AstraZeneca, non solo vaccini Covid: entra nel business delle malattie rare

AstraZeneca, esercita opzione per acquisto fino al 100% di Caelum Biosciences attraverso la controllata Alexion

La società dai vaccini Covid si butta nel business delle malattie rare. Ha esercitato l'opzione per acquistare fino al 100% del capitale di Caelum Bioscences, azienda farmaceutica specializzata nelle malattie rare, non ancora in suo possesso. Alexion, si legge su Radiocor, nel 2019 aveva acquistato una partecipazione di minoranza in Caelum e con l'annuncio odierno pagherà 150 milioni di dollari per esercitare l'opzione, con un potenziale esborso addizionale fino a 350 milioni di dollari in base al raggiungimento di obiettivi autorizzativi e commerciali.