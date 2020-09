Atlantia, il Cda coopta Lucia Morselli (ArcelorMittal Italia) come consigliere

Il Cda di Atlantia ha cooptato Lucia Morselli quale Consigliere della societa'. Morselli si e' dichiarata in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina di Atlantia. Morselli, laureata in Matematica presso l'Universita' degli Studi di Pisa, ha conseguito un dottorato di ricerca in fisica matematica, un Master in Business Administration ed un Master in Pubblica Amministrazione. attualmente presidente e amministratore delegato di ArcelorMittal Italia, Consigliere di STMicroelectronics, Telecom Italia ed EssilorLuxottica. Morselli restera' in carica fino alla prossima assemblea degli azionisti, che sara' convocata per il giorno 30 ottobre 2020 anche in sede ordinaria per la nomina di un Consigliere.