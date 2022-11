Atlantia: in tre per il ruolo di AD. Schema Alfa completa l'opa volontaria

Atlantia: in tre per il ruolo di AD

Stretta finale sulla scelta del nuovo Ceo di Atlantia, che succederà a Carlo Bertazzo. All'esame ci sarebbe una short list, in particolare una terna di nomi in cui - come riportato da alcuni rumor - figurerebbe Andre Rogowski, Cfo della spagnola Abertis Infrastrutture. La scelta sarebbe imminente considerato che l'Opa da parte di Edizione (holding della famiglia Benetton) e Blackstone terminera' l'11 novembre. Secondo fonti vicine al dossier la corsa è ancora aperta e saremmo in un regime di "too close to call".

Con riferimento all’Opa volontaria avente ad oggetto le azioni ordinarie di Atlantia, promossa da Schema Alfa in qualità di offerente, e con riferimento al documento di offerta approvato dalla Consob, Schema Alfa comunica "che sono state ottenute tutte le autorizzazioni, approvazioni e nulla osta richiesti dalle competenti autorità ai sensi delle leggi applicabili per il completamento dell’Offerta". Lo rende noto Schema Alfa in un comunicato.