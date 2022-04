Atlantia, Benetton verso l'opa: titolo in Borsa ai massimi dal 2/20

Atlantia: stampa, Opa Benetton gia' mercoledi'

I Benetton e il fondo Blackstone sarebbero pronti a lanciare un'Opa difensiva su Atlantia gia' mercoledì. Lo scrive Bloomberg, citando fonti vicino alla vicenda.

Atlantia: in Borsa su massimi da febbraio 2020

Atlantia in recupero in Borsa con le indiscrezioni di stampa che indicano un'offerta difensiva Benetton-Blackstone. Il titolo viaggia sui massimi da febbraio 2020 portandosi a 22,1 euro, per poi scendere a 22,04 euro (-0,14%).

Atlantia: stampa, Benetton sonda interesse fondo Singapore e Crt

La Famiglia Benetton punta a coinvolgere gli altri azionisti di Atlantia nel piano di rilevare la societa' e fare poi il delisting, cioe' toglierla dalla Borsa. Lo riferisce Bloomberg, citando fonti vicino al dossier secondo cui la holding Edizione, che controlla il 33% di Atlantia, e il fondo Blackstone starebbero dialogando con il fondo sovrano di Singapore Gic Pte e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per studiare il progetto. Insieme Gic e Crt controllano il 13% di Atlantia.

