Auto, Alfa Romeo accelera sull'addio a Stellantis? Ecco la decisione definitva

Mentre Alfa Romeo continua a sfornare modelli vincenti, negli ultimi mesi si sono rincorse voci insistenti di un suo divorzio dal gruppo Stellantis, del quale fa parte. L'azienda è certamente uno dei simboli del made in Italy quando si parla di quattro ruote, sin dalla sua fondazione un simbolo di eleganza senza tempo e di eccellenza in ambito motoristico.

Nel corso degli anni non sono mancati i momenti meno fortunati: saranno stati sufficienti per giungere al capolinea del rapporto? In realtà questi sembrano essere solo un lontano ricordo. Grazie alla strategia di rilancio e alla politica di rilancio di Stellantis, Alfa Romeo è tornata a brillare e ad essere uno dei marchi più corteggiati su piazza. La raffinatezza e la sobria eleganza simbolo dell’Alfa Romeo sono tornate ad essere bramate dagli automobilisti, ecco perchè tutti gli indizi e le conferme sembrano andare verso una sola direzione: Stellantis ha puntato e continua a puntare forte sull’Alfa Romeo. La holding ha dedicato grande attenzione e investimenti al rilancio del brand Alfa Romeo, e non sembra avere nessuna intenzione proprio adesso che i risultati tanto attesi stanno arrivando.

Come fatto intendere dallo stesso Carlos Tavares, Stellantis vede l’Alfa Romeo come uno dei fiori all’occhiello, e l’unico dei suoi marchi che ha il potenziale di inserirsi nel settore premium e conquistare le fasce di mercato più alte. No secco, dunque, alle diverse offerte che sono arrivate sul tavolo del gruppo. Alfa Romeo non si tocca e non è in vendita. Tutte le proposte sono state rifiutate senza troppo pensarci, e Stellantis continua dritta per la sua strada con l’intenzione di far crescere il marchio sempre di più a livello globale. Con i successi della Tonale, della Stelvio e dell’immortale Giulia, e l’attesissima Alfa Romeo Milano, appena presentata e già un successo di critica, il futuro dell’azienda italiana sembra più che luminoso. Alfa Romeo continua ad avere un ruolo centrale in casa Stellantis, con buona pace dei suoi numerosi corteggiatori.