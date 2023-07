Auto, crescono le immatricolazioni. Ma a giugno Stellantis inchioda (-11,1%)

Stellantis, a giugno immatricolate 43.099 vetture (-11,1%). Si abbassa la quota di mercato automotive del gruppo presieduto da John Elkann

A giugno sono state immatricolate 138.927 autovetture a fronte delle 127.232 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, in aumento del 9,2%. Lo comunica il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. I trasferimenti di proprietà sono stati 417.251 a fronte di 370.840 passaggi registrati a giugno 2022, con un aumento del 12,52%.

Il volume globale delle vendite mensili, pari a 556.178, ha interessato per il 24,98% vetture nuove e per il 75,02% vetture usate. Le immatricolazioni rappresentano le risultanze dell’archivio nazionale dei veicoli al 30 giugno, mentre i dati relativi ai trasferimenti di proprietà si riferiscono alle certificazioni rilasciate dagli uffici della motorizzazione nel mese di giugno 2023.

A giugno in Italia Stellantis ha immatricolato in Italia 43.099 vetture contro le 48.468 di giugno 2022 con una flessione del 11,1% e una quota che passa al 31% dal 38,2%. Nei sei mesi, Stellantis ha immatricolato in Italia 279.373 veicoli contro i 254.732 dei primi sei mesi dello scorso anno, con un aumento del 9,7%. La quota è passata al 33,2% dal 37,2%.