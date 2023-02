Auto elettriche, vendite record Ue: Parigi-Berlino al top, ma in Italia è flop

Auto elettriche, brillano Germania e Francia. In Italia il calo è del 26,9%

Boom di vendite di auto elettriche nel 2022 in Europa. Ma l’Italia, purtroppo, resta il fanalino di coda dell’Unione. Nell’anno appena trascorso le immatricolazioni di nuovi veicoli a batteria green hanno proseguito la crescita nonostante il calo generale del mercato automobilistico dell'Ue. La quota di mercato delle auto elettriche è salita al 12,1%, in miglioramento di tre punti percentuali rispetto al 2021.

Per Acea è stato un anno positivo anche per le auto ibride, che hanno raggiunto una quota di mercato del 22,6%. Continuano invece a perdere terreno le tradizionali tipologie a benzina e gasolio, che tuttavia insieme rappresentavano ancora più della metà delle vendite di auto nell'Ue nel 2022.

In testa la Germania con 198.293 unità e un incremento del 66,1%, seguita dalla Francia che sale del 12,6% a dicembre, le immatricolazioni nell'Unione europea di nuove auto elettriche a batteria sono aumentate del 31,6% a 406.890 unità, con la maggior parte dei mercati in cres a 62.155 unità. In Italia, invece, si è registrato un calo del 34,2%. Nell'anno, l'aumento è stato del 28% con più di 1,1 milioni di veicoli venduti; in Italia la diminuzione è stata del 26,9%.