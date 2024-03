Auto, incentivi non solo per le elettriche: contributi fino a 13.750 euro

Incentivi auto: non solo per le elettriche ma ache Gpl e metano: tutti i dettagli

"Negli ultimi anni non abbiamo mai smesso di segnalare alle istituzioni la necessità di sostenere il mercato delle trasformazioni a Gpl e metano, credendo fortemente nell'utilità di questa iniziativa per i suoi risvolti ambientali, sociali ed economico-industriali. Ora ringraziamo il Mimit per aver inserito una misura incentivante nell'ecobonus e ci auguriamo che il decreto possa essere presto operativo". E

E' quanto scrive, in una nota, il presidente di Assogasliquidi-Federchimica, Andrea Arzà, a commento della conferma degli incentivi al retrofit per convertire le auto a Gpl e metano, contenuti nel decreto Ecobonus alla firma della presidenza del Consiglio. Come funziona? Spiega tutto Repubblica: "Si tratta di sussidi più ricchi di quelli del governo Draghi: fino a 13.750 euro per comprare un mezzo a batteria se si ha un Isee sotto i 30 mila euro e se si rottama una vettura in categoria Euro 0, 1 e 2. È il massimo previsto dal nuovo meccanismo. Se l’Isee è sopra i 30 mila il contributo scende a 11 mila".

"I vantaggi di questo intervento - indica Arzà - saranno sia per i tanti consumatori che non possono permettersi l'acquisto di una nuova auto, nonostante gli incentivi per le nuove immatricolazioni, sia per l'industria italiana della componentistica e della distribuzione del Gpl che rappresentiamo e che è una eccellenza mondiale, sia infine per tutto l'indotto ossia le tantissime officine sparse in tutto il territorio nazionale".

Come ricorda la nota dell'associazione, il decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy, che dopo la firma della presidenza del Consiglio dei ministri e il vaglio della Corte dei Conti, dovrà essere pubblicato e accompagnato da atti amministrativi di attuazione con l'inserimento nella piattaforma Invitalia-Mimit, prevede un investimento pubblico di 10 milioni complessivi per introdurre incentivi per la trasformazione a Gpl (400 euro) e metano (800 euro) di auto già circolanti a carburanti tradizionali con motorizzazioni dall'Euro 4 in su che andranno ad esaurimento sino al termine del 2024.