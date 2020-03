Auto, gelata sul mercato a febbraio. Le immatricolazioni fanno -8,8%

Nel mese di febbraio 2020 sono state immatricolate dalla Motorizzazione italiana 162.793 autovetture, con una variazione di -8,8% rispetto a febbraio 2019, quando ne erano state immatricolate 178.493 (a gennaio erano state immatricolate 155.752 autovetture, con una variazione di -5,76% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente). Nel periodo gennaio-febbraio 2020 la Motorizzazione ha in totale immatricolato 318.545 autovetture, con una variazione di -7,34% rispetto allo stesso periodo del 2019, quando ne erano state immatricolate 343.764.

A febbraio 2020 sono stati registrati 336.634 trasferimenti di proprieta' di auto usate, con una variazione di -7,28% rispetto a febbraio 2019, quando ne erano stati registrati 363.084 (a gennaio 2020 sono stati registrati 338.754 trasferimenti di proprieta' di auto usate, con una variazione di -10,33% rispetto a gennaio 2019, quando erano stati 377.787). A febbraio il volume globale delle vendite (499.427 autovetture) ha dunque interessato per il 32,60% auto nuove e per il 67,40% auto usate.

Guardando alle performance dei marchi in febbraio, i rialzi delle immatricolazioni piu' elevati sono stati quelli di Tesla (+168,75% a 258 unita'), Porsche (+83,82% a 636 unita') e Skoda (+23,49% 2.807 unita'). Tra le flessioni maggiori in termini percentuali, invece, ci sono state quelle di Jaguar (-61,42% a 436 unita'), Land Rover (-44,28% a 1.160 unita') e Smart (-77,18% a 333 unita'). Il gruppo Fiat Chrysler (Alfa Romeo, Chrysler, Jeep, Dodge, Fiat e Lancia) ha registrato un calo del 6,73% a 41.300 veicoli, contro i 44.278 dello stesso periodo dello stesso mese dell'anno scorso.



In relazione alle quote di mercato, alle spalle del marchio Fiat (+4,4% a 27.801 unita' le immatricolazioni, con quota al 17,08%), il marchio Volkswagen ha fatto registrare un rialzo delle immatricolazioni dell'1,23% a 16.172 unita', con una quota di mercato in rialzo al 9,93%. Il marchio Peugeot, che ha una quota del 6,64%, ha venduto 10.811 auto (-4,27%), mentre l'altra francese Renault ha visto le vendite scendere dello 0,27% a 9.861 unita' con una quota al 6,06%. Il marchio Ford, che ha una quota del 6,62%, ha visto le immatricolazioni di febbraio scendere del 6,12% a 10.773 unita'.