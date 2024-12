Stellantis, nuovo tonfo a novembre: immatricolazioni giù del 10,8%. Il mercato auto in Europa tira ancora il freno a mano

In Europa immatricolazioni auto in calo del 2% a novembre

A novembre le immatricolazioni di auto in Europa, Paesi Efta e Regno Unito - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state 1.055.319, il 2% in meno dello stesso mese del 2023. Negli undici mesi sono state complessivamente 11.876.655, con un segno positivo dello 0,6% sull'analogo periodo dell'anno scorso.

Stellantis, in Europa vendite giù del 10,8% a novembre

Stellantis ha immatricolato a novembre in Europa, paesi Efta e Regno Unito 142.425 auto, il 10,8% in meno dello stesso mese del 2023. La quota di mercato è in calo al 13,5% rispetto a 14,8% di un anno fa. Negli undici mesi il gruppo ha venduto 1.843.335 auto, il 7,4% in meno dello stesso periodo del 2023. La quota di mercato è pari al quota 15,5% contro il 16,9% dell'anno scorso.