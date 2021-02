Autogrill, il Covid dimezza i ricavi nel 2020: -60%

Autogrill ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 2 miliardi, in calo del 60,3% a cambi correnti (-59,8% a cambi costanti) rispetto al 2019. I risultati scontano il 'perdurare degli effetti della pandemia da Covid-19".

La società sottolinea che "il canale autostradale continua a dimostrarsi piu' resiliente rispetto agli altri canali', mentre la performance e' ancora debole 'nel canale aeroportuale, con il Nord America che da aprile registra un costante e graduale miglioramento trainato dalla ripresa del traffico domestico', e negli altri canali 'soprattutto a causa dell'incremento del trend del lavoro da remoto".

La performance "like for like" dei ricavi segna -59,3%, con l'Europa a -46,5% (-43% l'Italia), il Nord America a -67% e l'International a -63,9%. Quanto alla redditivita', la societa' prevede un impatto del calo di fatturato sull'ebitda 'in linea con la performance del primo semestre 2020 (24%)".

Sul fronte della liquidita' Autogrill ha 'cassa e linee di credito disponibili per circa 600 milioni a fine esercizio, in linea con le previsioni'. La societa', infine, puo' contare su nuovi contratti vinti per 200 milioni e rinnovi per 5,1 miliardi, 'con gli aeroporti di Las Vegas e Amsterdam che costituiscono la quota piu' rilevante'.