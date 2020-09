Autogrill e LIFC insieme per la raccolta fondi contro la Fibrosi Cistica

Autogrill e LIFC uniscono le forze per sostenere la campagna sociale nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi sulla Fibrosi cistica

Autogrill e LIFC – Lega Italiana Fibrosi Cistica, associazione che rappresenta i pazienti affetti da questa grave malattia genetica, uniscono le forze per sostenere la campagna sociale a livello nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi sulla fibrosi cistica partita dal 14 settembre nei punti vendita Autogrill in Italia.

L’iniziativa prevede la vendita della mascotte di LIFC “Martino”, che raffigura un Martin Pescatore, simbolo di forza e tenacia come i pazienti affetti da fibrosi cistica, e che è un peluche di 25 cm realizzato in esclusiva dall’azienda Trudi, leader nel settore dei giochi per l’infanzia.

I ricavi conseguenti alla vendita dei 4.000 peluche Martino saranno devoluti da Autogrill per sostenere la cura della fibrosi cistica che colpisce 1 bambino su 2500 e che ha come effetto principale il progressivo deterioramento della funzionalità polmonare e pregiudica seriamente la qualità della vita di chi ne è affetto, costringendo i pazienti a cure costanti e per tutta la vita.

Il progetto è stato presentato nel corso dell’evento che si è tenuto oggi presso l’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma alla presenza del Direttore Generale Marta Branca, della Presidente di LIFC Gianna Puppo Fornaro e del Vice Presidente Antonio Guarini e del CEO Europe di Autogrill Andrea Cipolloni.

Andrea Cipolloni, CEO Europe di Autogrill, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di “fare sistema”, insieme a LIFC, per un’iniziativa che sosterrà in modo concreto la cura in Italia della fibrosi cistica. Grazie alla nostra presenza capillare in tutto il territorio italiano, potremo dare un contributo concreto, sensibilizzando i viaggiatori su una malattia che colpisce duramente ancora molti bambini, impattando fortemente sulle loro vite e su quelle delle loro famiglie. Riteniamo doveroso impegnarci al fianco di chi è in prima linea nel contrastare questa patologia, facendo del nostro meglio”.

Gianna Puppo Fornaro, Presidente Lega Italiana Fibrosi Cistica: “In un momento storico di grandi cambiamenti, la partnership tra LIFC e Autogrill si può definire un ‘atto di coraggio’ che testimonia come la condivisione di valori vada al di là delle difficoltà e sia la spinta per migliorare concretamente la qualità della vita e delle cure delle persone affette da fibrosi cistica. Un’alleanza- prosegue la Presidente - a beneficio dei pazienti. Il ricavato dell’iniziativa di raccolta fondi in collaborazione con Autogrill, che vede protagonista la nostra mascotte Martino, sostiene infatti il progetto Case LIFC per l’ospitalità dei pazienti in lista di attesa di trapianto e le loro famiglie”.

Marta Branca, Direttore Generale dell’INMI Spallanzani conferma la vocazione interdisciplinare dell’Istituto “Siamo molto orgogliosi di ospitare nel nostro Istituto un incontro per sensibilizzare e promuovere la conoscenza di questa malattia ancora molto diffusa. In quanto Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico e a livello nazionale, sosteniamo sempre e con piacere chi come noi è da sempre in prima linea nello studio e nella ricerca delle malattie per assicurare un futuro migliore, futuro che è più vicino se si integrano le competenze della scienza con il mondo economico ed associativo”.