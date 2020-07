Autostrade, piano da 3,4 miliardi. Il governo studia la nuova proposta

La proposta di accordo con il governo per ripartire, a quasi due anni dalla tragedia del Ponte Morandi di Genova, è sul tavolo dell'esecutivo dopo che un consiglio di amministrazione di Aspi nella mattinata di sabato ne ha approvato i punti principali.

Secondo quanto si apprende, il cda ha approvato una nuova proposta finalizzata a una positiva definizione della procedura di contestazione. La proposta è stata inviata alle istituzioni governative competenti.

Dopo ore frenetiche di lavoro al quartier generale di Autostrade per l'Italia a Roma, l'ad Roberto Tomasi e il cda hanno messo a punto una proposta convincente da sottoporre al governo per evitare la revoca della concessione. Nella giornata di domenica la ministra Paola De Micheli esaminerà con i tecnici del Mit la proposta di Aspi e lunedì la porterà a Palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte che nei giorni scorsi aveva detto di attedersi "una proposta vantaggiosa" per lo Stato. Martedì il consiglio dei ministri dovrebbe sciogliere il nodo sul destino di una bella fetta della rete autostradale italiana.

Le questioni sono due. La prima, più propriamente tecnica, riguarda la concessione in sé (sistema tariffario, manutenzione e investimenti). La seconda invece è di governance, ovvero quale dovrà essere la nuova struttura societaria di Autostrade per l'Italia.

Sul primo punto, la società avrebbe accolto le richieste avanzate dai tecnici del governo nella riunione di mercoledì scorso e sarebbe disposta ad alzare l'ammontare del pacchetto di risarcimento da 3 a 3,4 miliardi. Di questa cifra 700 milioni sono destinati alla ricostruzione del Ponte Morandi e a vari indennizzi per la città di Genova, 1,5 miliardi sono costituiti da opere di manutenzione straordinaria lungo tutta le rete autostradale in concessione, mentre la restante parte, cioé 1,2 miliardi, servirebbero a finanziare una corposa riduzione delle tariffe su uno schema preparato dall'Autorità dei Trasporti. I tecnici dei ministeri del Mef e del Mit avevano infatti chiesto che lo sforzo sulle tafiffe fosse spalmato su tutto l'arco della concessione e non solo per i primi anni. A questo pacchetto si aggiungono 14,5 miliardi di investimenti previsti fino al 2038 e 7 miliardi di manutenzioni.

C'è poi la questione della governance. Il governo chiede ai Benetton di fare un passo indietro sul controllo della società (oggi Atlantia ha l'88% di Autostrade). Sembra che la holding sia disposta a scendere sotto il 50% (si parla del 30%) non più attraverso una cessione tout court, ma con un aumento di capitale pari a circa 3 miliardi di euro per fare entrare nell'azionariato delle "nuove" Autostrade, Cdp, F2i, Poste Vita e alcune casse previdenziali.