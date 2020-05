Autostrade, tariffe giù del 5% per i prossimi 18 anni. Piano De Micheli

Tariffe giù del 5% per i prossimi 18 anni. Sarebbe questa la proposta contenuta nel dossier del ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, relativo ad Autostrade. Secondo i rumors, la proposta punta alla revisione della concessione, ed è stata redatta dai tecnici del ministero guidato dalla De Micheli e inviata a Palazzo Chigi. Il punto è però, scrive il CorSera, come strutturarla per ristabilire il giusto equilibrio tra interesse pubblico e privato.

Il M5S però non la pensa così. Ieri il viceministro delle Infrastrutture dei 5 Stelle, Giancarlo Cancelleri, ha condiviso un video su Facebook accusando Aspi di ricattare il governo sul prestito da 1,25 miliardi chiesto dalla società con la garanzia all’80% di Sace.

"Quando riusciremo a fare questa discussione? Il tempo sta per scadere. Il ponte di Genova è quasi pronto e va consegnato a qualcuno e non sappiamo a chi va la concessione e neanche il contratto di governo. Abbiamo perso solo tempo, revochiamogli le concessioni, questa non è gente seria".