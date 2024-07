B.Zar stima ricavi a 55 mln ed ebitda al 20%. Acquisito Metropole Taormina

B.Zar Hotel&Co, realtà specializzata nella gestione di hotel e di outlet f&b al servizio dell’ospitalità, è il primo, e forse l’unico, gruppo alberghiero in Italia under 35 (come lo definisce il founder Filippo Ribacchi). Il gruppo stima un fatturato quest’anno di 55 milioni di euro (di cui cinque milioni dalla parte ristorativa) e per la fine del 2025 o inizio 2026 punta a ricavi per 70 milioni. L’ebitda margin corre attorno al 20 per cento.

Si tratta quindi di una realtà in crescita, che “mira ad entrare nella top ten per fatturato dei gruppi alberghieri italiani – racconta Ribacchi a Pambianco Hotellerie – e si sviluppa su più direttive”. Una di queste è il lusso, settore in cui il gruppo con sede a Roma intende espandersi non solo nella gestione ma anche nel real estate. Infatti dopo avere acquisito la gestione dell’Hotel Metropole Taormina, B.Zar ha recentemente rilevato il 55% della proprietà immobiliare, mentre per la parte restante è intervenuto il club deal Frontis Npl Spa.

“Investiamo nella proprietà degli hotel di lusso – sottolinea il founder – perché la parte immobiliare cresce di valore se è accompagnata da una corretta gestione che porta profitti. E sui 5 stelle c’è più appetito da parte degli investitori internazionali”.

Per quanto riguarda i driver di crescita, Ribacchi aggiunge: “Oltre al lusso, puntiamo ad altre tipologie come i family hotel, gli alberghi pop e lifestyle, e gli ‘home hotel’. Intanto, in pipeline abbiamo un 4 stelle lusso a Venezia vicino a piazza San Marco, due alberghi a Roma in Campo dei Fiori (vicino a Piazza Navona) e in via delle Coppelle, e un hotel a Siracusa che aprirà a novembre”. In tutto, il gruppo conta 26 alberghi, comprensivi dei quattro in pipeline.

Ribacchi conclude l’intervista sottolineando quanto sia importante che la loro realtà sia under 35, “perché in Italia il giovane imprenditore non viene aiutato, diversamente da quanto accade all’estero dove sono presenti maggiori agevolazioni e la velocità di crescita è indubbiamente più alta. La nostra ‘avventura’ – specifica – mostra quanto sia stato difficile affermarsi, e vorrei che diventi uno stimolo per il cambiamento, perché è necessario un nuovo modello che coinvolga banche e istituzioni pubbliche al fine di promuovere l’imprenditoria giovanile”.

Tornando allo storico Metropole Taormina, del XIII secolo, il 5 stelle conserva la sua aura nobiliare, tra scalinate marmoree e alti soffitti, caratterizzato oggi da arredi dal design contemporaneo, con 25 camere e suite. Il bar si fregia di una nuova collaborazione, diventando Rooftop Bellevue by Damiani: Metropole infatti ha stretto una partnership con la maison di alta gioielleria, che celebra proprio quest’anno 100 anni di storia. La ‘liaison’ viene celebrata con la creazione di sei signature cocktail serviti in coppe Venini che Damiani ha appositamente realizzato per gli ospiti dell’hotel.