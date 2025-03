Baidu sfida Openai e Deepseek e lancia Ernie 4.5 e X1: ecco i due nuovi modelli di intelligenza artificiale

La cinese Baidu lancia due modelli di intelligenza artificiale

Non s'arresta la corsa all'intelligenza artificiale: ora la cinese Baidu ha lanciato due nuovi modelli di IA, il multimodale Ernie 4.5 e un nuovo modello incentrato sul ragionamento chiamato X1. Lo ha reso noto la stessa startup cinese, spiegando che il modello Ernie 4.5 ha "un'eccellente capacita' di comprensione multimodale. Ha una capacita' linguistica più avanzata e le sue capacita' di comprensione, generazione, logica e memoria sono state notevolmente migliorate". Un chiaro segnale a OpenIA e Deepseek.

Inoltre ha "un elevato QE" ed è facile comprendere i meme di rete e le vignette satiriche, ha affermato Baidu. Il gigante della tecnologia cinese, uno tra i primi a lanciare un chatbot in stile ChatGPT, ha faticato a ottenere un'adozione diffusa per il suo modello di linguaggio di grandi dimensioni Ernie, nonostante affermi prestazioni paragonabili a GPT-4 di OpenAI, in mezzo a una concorrenza feroce. I sistemi di intelligenza artificiale multimodale sono in grado di elaborare e integrare vari tipi di dati, tra cui testo, video, immagini e audio, e possono convertire i contenuti in questi formati. L'X1 ha "capacita' di comprensione, pianificazione, riflessione ed evoluzione piu' forti", ha affermato Baidu, aggiungendo che e' il primo modello di pensiero profondo che utilizza strumenti in modo autonomo.

L'annuncio di Baidu arriva due mesi dopo che la startup cinese DeepSeek ha rivoluzionato il mondo della tecnologia con il suo potente chatbot, sviluppato a basso costo e che richiede meno risorse. Entrambi gli strumenti, gratuiti e rilasciati con due settimane di anticipo, sono disponibili tramite il chatbot di Baidu, Ernie Bot. Finora, gli utenti dovevano pagare un abbonamento mensile per accedere ai più recenti modelli di intelligenza artificiale dell'azienda. Baidu ha inoltre annunciato l'intenzione, seguendo l'esempio di DeepSeek, di rendere open source i modelli di intelligenza artificiale del suo chatbot a partire dal 30 giugno.