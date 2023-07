Bain Capital si prende Fabbrica Italiana Sintetici: accordo da 1,3mld di €

Bain Capital, l'asta e il colpo grosso: acquisita Fabbrica Italiana Sintetici

Bain Capital Private Equity ha vinto l’asta per Fabbrica Italiana Sintetici spa (FIS), la società di Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza) leader nella produzione di principi attivi per l’industria farmaceutica, che fa capo alla famiglia Ferrari e per il cui controllo era in corso un’asta che nei mesi scorsi - si legge su BeBeez - ha attratto l’interesse di vari fondi di private equity internazionali.

Nel dettaglio, Bain Capital acquisirà l’intera partecipazione detenuta da Nine Trees Group spa (holding della famiglia Ferrari) in FIS. L’annuncio della sigla dell’accordo vincolante è arrivato nel corso del weekend. All’asta hanno partecipato anche Carlyle e Apax Partners, mentre già nel 2022 si parlava di interesse da parte di Permira e Advent.