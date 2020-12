Banca Generali, la raccolta netta supera i 5 miliardi da inizio anno

La raccolta netta totale di Banca Generali a fine novembre è stata pari a 5,1 miliardi di euro (4,5 miliardi nel corrispondente periodo del 2019). In forte crescita la raccolta in soluzioni gestite pari a 2,4 miliardi (+65% rispetto ai 1,5 miliardi dello scorso anno). Le masse sotto consulenza evoluta (BGPA) hanno raggiunto i 5,8 miliardi di euro (4,6 miliardi nel corrispondente periodo dello scorso anno). La raccolta in soluzioni gestite ha catalizzato i flussi del mese risultando in sensibile aumento sia su base mensile (+36% rispetto allo scorso anno, a 439 milioni), sia su base annuale (+65% rispetto allo scorso anno a 2,4 miliardi). Tra i prodotti si sottolinea l’andamento della raccolta nella Sicav lussemburghese LUX IM (€184 milioni, €1,6 miliardi da gennaio) e dei contenitori assicurativi (127 milioni, 747 milioni da inizio anno). A questi si affianca la sottoscrizione di 177 milioni di fondi di terzi (540 milioni da inizio anno), confermando la versatilità ed efficacia del profilo d’offerta in architettura aperta.

In decisa crescita anche le masse sotto consulenza evoluta, che hanno raggiunto i 5,8 miliardi (+395 milioni nel mese).

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Un altro mese molto solido nella raccolta soprattutto nella componente gestita che risulta tra i migliori dell’anno con una crescita straordinaria del 65% rispetto allo stesso mese del 2019, a conferma del grande lavoro dei nostri banker nell’accompagnare i clienti attraverso soluzioni di qualità nel cogliere le opportunità dai mercati. Nonostante le criticità e l’incertezza dalla pandemia abbiamo già raggiunto con un mese d’anticipo quanto realizzato nell’intero scorso esercizio, contando sulla forza della nostra struttura esistente e sulla qualità di un’offerta interamente personalizzabile e in continua evoluzione. L’innovazione nelle gestioni tematiche e la profondità di analisi della nostra consulenza evoluta si confermano elementi distintivi sempre più apprezzati dalla clientela. L’attenzione che ci arriva da professionisti d’esperienza e da clienti dalle esigenze anche complesse, come aziende e imprenditori, ci fanno guardare con fiducia al finale d’anno e inizio del 2021".