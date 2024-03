Banca Passadore sceglie Pick per i pagamenti digitali

Banca Passadore & C., banca privata indipendente fondata a Genova nel 1888, ha stretto una partnership con PayDo, startup italiana B2B attiva nel mondo Fintech che ha sviluppato una suite di servizi tecnologici a valore aggiunto per innovare l’esperienza di incassi e pagamenti. Da oltre 40 anni la banca, caso unico in Italia per le proprie dimensioni, dispone di un sistema informatico progettato e gestito internamente che assicura una elevata qualità e personalizzazione dei servizi, a testimonianza della costante attenzione dedicata alle infrastrutture tecnologiche per l'offerta di prodotti bancari affidabili e innovativi.

I clienti di banca Passadore, sia privati che aziende, potranno utilizzare Plick, ilservizio che permette di effettuare pagamenti in tempo reale 24 ore su 24, giorni festivi inclusi, in modo sicuro e tracciabile in tutta Europa, senza bisogno di conoscere l’Iban. Il pagatore potrà effettuare l’invio di denaro semplicemente conoscendo il numero di telefono del destinatario, che riceverà su Whatsapp un link per accettare il pagamento. Non è necessario installare nuove app, registrarsi al servizio o usare device specifici. Plick adotta i più recenti presidi di sicurezza del sistema bancario sia dal punto della tecnologia che del servizio.