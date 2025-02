Banche, Sileoni (Fabi) ricevuto dall'ambasciata tedesca. "Confronto utile e di alto livello". Sul tavolo anche il risiko

Banche, Sileoni (Fabi) ricevuto dall'ambasciata tedesca

La situazione delle banche italiane ed europee, le manovre in corso tra i grandi gruppi finanziari, la regolamentazione del settore bancario, il ruolo dei sindacati ma anche quello della politica. Sono alcuni dei temi al centro di un incontro, questa mattina, all'Ambasciata di Germania in Italia, a cui hanno partecipato il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni e il consigliere per gli Affari finanziari dell'Ambasciata tedesca, Benedikt Grodau, con Larissa Würwich.

La riunione, secondo quanto si legge sui canali social della Fabi, era stata chiesta dall'Ambasciata di Germania per avere un quadro sul settore bancario italiano ed europeo. "Ringrazio l'Ambasciata di Germania per averci voluto incontrare. È stato un confronto utile e di alto livello, in un momento cruciale per il futuro del settore bancario a livello europeo. Ho molto apprezzato la professionalità, la preparazione e la conoscenza dei rappresentanti diplomatici tedeschi. L'industria finanziaria sta rapidamente cambiando ed è opportuno volgere lo sguardo oltre i nostri confini", ha dichiarato Sileoni.