Bankitalia, l'annuncio del governatore Visco: "Lascio, 12 anni intensi"

Bankitalia, lascia il governatore Ignazio Visco

"Quella odierna è l'ultima assemblea che presiedo come governatore; il prossimo mese di novembre lascerò la guida dell'Istituto, nel quale feci ingresso nel 1972". Lo afferma il governatore della Bankitalia Ignazio Visco nel suo intervento all'assemblea dei partecipanti al capitale. Visco, che è stato nominato il 1 novembre del 2011, ha rilevato come "nei dodici, intensi, anni da me vissuti al vertice della Banca, importanti cambiamenti sono intervenuti nell'esercizio delle funzioni dell'Istituto".

In particolare, spiega, che "nuovi compiti gli sono stati assegnati, ne sono cresciute le responsabilità; la sua proiezione europea è notevolmente aumentata. Il confronto di idee e la condivisione delle decisioni nell'ambito della Bce, che sono stati i tratti qualificanti della politica monetaria dopo la nascita dell'euro, lo sono divenuti anche nel campo della supervisione bancaria con l'istituzione del Meccanismo di vigilanza unico, a partire dal novembre del 2014".