Barclays: ceo Staley si dimette dopo inchiesta su legami con Epstein

Barclays: ceo Staley via dopo inchiesta su legami con Epstein

Lo scandalo Epstein colpisce anche una delle maggiori banche britanniche, la Barclays bank. Il boss della banca, Jes Staley, ha annunciato le sue immediate dopo che il board della Barclays si è detto "deluso" da un rapporto della Financial Conduct Authority (Fca) sui suoi rapporti con Jeffrey EPSTEIN, il finanziere condannato per traffico sessuale di minori.

La guida della Banca è stata intanto assunta dal responsabile mercati globali, Krishnan Venkatakrishnan. Staley intende comunque contestare i contenuti del rapporto, sottolineando che non vi sono indicazioni del fatto che fosse al corrente o sia stato testimone dei reati compiuti da EPSTEIN. In precedenza, Staley aveva espresso "profondo rincrescimento" per i suoi passati rapporti con EPSTEIN, di cui è stato banchiere privato quando lavorava per JP Morgan, un rapporto proseguito per sette anni dopo la condanna di EPSTEIN per reati sessuali. I suoi ultimi contatti con il finanziere risalgono al 2015, anno in cui Staley e la moglie furono ospiti nell'isola privata del finanziere. Il banchiere ha assicurato di non aver avuto più contatti con EPSTEIN dopo il suo ingresso alla Barclays, nel dicembre 2015. Condannato per traffico di minori per prostituzione nel 2008, EPSTEIN scontò allora solo 13 mesi. Arrestato nuovamente nell'estate del 2019, si suicidò poi in carcere a New York