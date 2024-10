Barella, la stella dell'Inter si butta nell'immobiliare. Ma non solo case, ecco di che cosa si occuperanno le sua nuova società

Barella, la stella dell'Inter si butta nell'immobiliare

Una holding nuova di zecca per Nicolò Barella che a sua volta fa nascere una nuova società per operare nel marketing sportivo. Qualche settimana fa, infatti, a Bergamo davanti al notaio Andrea Letizia s’è presentato il centrocampista dell’Inter e della Nazionale assieme a Roberto Gotti per costituire la nuova Bfh Holding srl di cui Barella è socio unico avendo versato subito l’intero capitale di 10mila euro mediante assegno di pari importo emesso da Intesa Sanpaolo.

La newco, di cui Gotti sarà amministratore unico, ha come oggetto sociale quello tipico della holding, cioè assunzione e gestione di partecipazioni ma potrà anche operare nella compravendita di immobili.

E nella stessa occasione la Bfh Holding ha costituito la nuova Rlm Communication srl di cui Antonio Deretti è stato nominato amministratore unico. La seconda newco, anch’essa con un capitale di 10mila euro, si occuperà di “tutte le attività connesse alla prestazione di servizi a favore di personaggi dello spettacolo e di atleti professionisti”, ivi comprese “la ricerca e la selezione di testimonial per le campagne pubblicitarie”, “il commercio al dettaglio e all’ingrosso e il franchising di prodotti per l’abbigliamento” e “lo sfruttamento commerciale dell’immagine, l’organizzazione e la gestione di spettacoli e in particolare di eventi sportivi”.

E’ interessante notare che Gotti è un affermato giovane banker di Banca Mediolanum che opera a Bergamo mentre nella stessa città Deretti è un noto commercialista.