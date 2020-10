BAT Italia, Massimiliano Colognesi è il nuovo Head of External Affairs

Massimiliano Colognesi è il nuovo Head of External Affairs di BAT Italia.

Massimiliano Colognesi è stato nominato nuovo Head of External Affairs di British American Tobacco per l’Italia. Nel suo nuovo ruolo Colognesi riporterà direttamente ad Alessandro Bertolini, Vice presidente BAT Italia e responsabile Affari legali e Relazioni esterne BAT Italia e Sud Europa.

Dopo aver svolto un periodo di pratica forense, Colognesi è entrato in AB InBev Italia dove ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità fino ad assumere nel 2014 il ruolo di Legal & Corporate Affairs Manager per l’Italia. In ambito legale si è occupato principalmente di progetti M&A e di compliance aziendale, mentre in ambito di external affairs ha contribuito alla costituzione della Funzione in Italia e a posizionare l’azienda all’interno delle associazioni di categoria, sviluppando campagne di responsabilità sociale e di consumo consapevole.