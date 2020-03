BAT: Smart working e sanificazione dei locali contro l’emergenza Coronavirus

“Incrementiamo il lavoro agile consolidando un modello nuovo che gioca d'anticipo e si confronta con l'innovazione”, così British American Tobacco Italia affronta l’emergenza Coronavirus.

Sono 156 i dipendenti dell’headquarter di British American Tobacco a Roma che da ieri lavorano in smart working. Contestualmente, nei prossimi giorni, i locali dell’azienda saranno sottoposti a misure di sanificazione e saranno interdetti al pubblico.

La decisione segue le misure previste nell’ultimo decreto emanato dal Governo che suggerisce di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, favorendo al contempo modalità di lavoro telematico, per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Anfosso: “Nostro compito dare l’esempio: invitiamo tutti i nostri dipendenti a seguire scrupolosamente le istruzioni e le raccomandazioni emanate dal Ministero della Salute”

“In questo momento di difficoltà per tutto il Paese abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza e supporto ai nostri dipendenti e alle istituzioni ” - ha dichiarato Elena Anfosso, responsabile delle risorse umane di British American Tobacco (BAT) Italia che, nel nostro Paese, è presente sia con prodotti del tabacco tradizionali (quali MS, Rothmans e Lucky Strike), sia con prodotti a potenziale rischio ridotto come i prodotti da vaping (Vype) e a tabacco riscaldato (glo).“Chiediamo ai nostri dipendenti di seguire scrupolosamente le istruzioni e le raccomandazioni emanate dal Ministero della Salute, evidenziando l’opportunità, se e come possibile, di promuoverne l’attuazione anche verso le persone care come familiari e amici”

Anfosso: “Smart working per dipendenti con figli e altre esigenze familiari e per chi ha difficoltà a raggiungere il posto di lavoro”

“Riteniamo inoltre che puntare sullo smart working sia la decisione più giusta per offrire, a tutte quelle persone che hanno bambini o diverse necessità familiari ma anche a chi ha difficoltà a raggiungere il posto di lavoro, un’alternativa che favorisca una più semplice gestione delle faccende quotidiane e della vita privata, permettendo al contempo di mantenere il più possibile lo svolgimento della normale attività lavorativa. Vogliamo cogliere l’occasione per incrementare il lavoro agile, già lanciato in BAT Italia da gennaio 2020 a tutta la popolazione di sede, consolidando un modello nuovo che gioca d'anticipo e si confronta con l'innovazione, tenendo conto delle esigenze di lavoratori e imprese. Ora più che mai è fondamentale che siano le stesse aziende a dare l’esempio mettendosi a disposizione dei propri dipendenti e delle istituzioni per superare questo periodo e ripartire con coraggio”.

Palazzetti, BAT: “Nostro primo obiettivo è tutelare i nostri dipendenti, garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti”.

Roberta Palazzetti, presidente e amministratore delegato di British American Tobacco Italia e alla guida dell’area Sud Europa (SEA) di BAT, ha aggiunto: “British American Tobacco opera da sempre secondo i più elevati standard di condotta aziendale e di responsabilità sociale. In questo contesto difficile il nostro obiettivo primario è tutelare i nostri dipendenti, garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti e limitare la diffusione del COVID-19, in linea con le raccomandazioni delle nostre istituzioni nazionali e regionali. Qualora la sua diffusione dovesse aggravarsi anche in altri Stati dell’area Sud Europa, saremo pronti a valutare l’eventuale applicazione di misure analoghe anche all’interno di ulteriori Paesi”.