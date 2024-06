Bbva supera il target di 500mila clienti in Italia e ora punta alla Germania

Bbva raggiunge 500.000 clienti in Italia, oltre il target

Bbva ha raggiunto i 500mila clienti in Italia dopo due anni e mezzo dal suo ingresso sul mercato nazionale. La banca spagnola si avvicina cosi' al target di 600mila clienti fissato per il 2024. A comunicarlo lo stesso istituto in una nota. Al suo esordio in Italia, nell'ottobre 2021, la banca si era data l'obiettivo di raggiungere mezzo milione di utenti entro cinque anni, cifra in seguito rivista piu' volte al rialzo alla luce dei risultati superiori alle aspettative.

Bbva è la seconda banca spagnola per dimensioni e opera in oltre 25 paesi, con più di 71 milioni di clienti attivi e oltre 121.000 dipendenti a livello globale. "Aumenteremo nuovamente il nostro obiettivo di acquisizione clienti. Speriamo di poter raggiungere piu' clienti con il nostro modello di banca", ha commentato nella nota il direttore digital banking di Bbva in Italia, Javier Lipu'zcoa.

L'istituto spagnolo ha registrato una crescita accelerata a settembre dell'anno scorso dopo aver incrementato la remunerazione dei conti dal 2% al 4%, con un'offerta valida fino a gennaio 2025. In quel momento, Bbva contava 250 mila clienti, numero che è raddoppiato in nove mesi. Ora, il gruppo prevede di estendere la strategia digitale avviata in Italia anche alla Germania il prossimo anno, nel tentativo di acquisire più clienti, ha dichiarato oggi il country manager di Bbva in Spagna.

La Germania è stata a lungo considerata uno dei mercati meno redditizi dell'Ue, tuttavia, con i tassi d'interesse in calo, diverse banche sono state attratte dall'ampia popolazione tedesca di 84 milioni di persone.