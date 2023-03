Bce, la stretta di Lagarde sui tassi non "domerà" l'inflazione: ecco perchè

Bce, la stretta sui tassi di Lagarde non farà altro che mettere ancora più in ginocchio l'economia: ecco perchè

Fin tanto che l'Avv. Christine Lagarde sarà alla guida della Banca Centrale Europea dovremo avere un occhio di riguardo in merito alle sue uscite come l'intervista rilasciata ad alcuni quotidiani spagnoli dicendo loro: “"La preoccupazione principale è l'inflazione. Noi non vogliamo mettere in ginocchio l'economia, non è il nostro obiettivo. Noi vogliamo domare l'inflazione e come banca centrale i tassi di interesse sono la nostra arma principale per farlo. Al momento l'economia si sta rivelando resiliente, l'occupazione tiene e la disoccupazione è più bassa che mai".

Non possiamo sempre commentare le parole della Lagarde perché pare sia convinta che tutta l'economia non risenta della politica monetaria antinflazionistica che sta applicando, ma meriti di essere realizzata comunque ed in ogni caso a dispetto di tutto e di tutti, risparmiatori e mutuatari compresi.