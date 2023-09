Bce, la tedesca Claudia Buch guiderà la vigilanza sulle banche: l'annuncio

La commissione per gli Affari economici del Parlamento europeo ha approvato la nomina della vicepresidente della Bundesbank, Claudia Buch, a presiedere il consiglio di vigilanza della Banca centrale europea. La decisione - adottata con uno stretto margine di 29 voti favorevoli, 23 contrari e 3 astensioni - dovrà essere approvata dalla plenaria del Parlamento europeo nella sua sessione di inizio ottobre e approvata dal Consiglio dell'Ue, che rappresenta i 27 Stati membri.

A luglio i coordinatori della commissione parlamentare avevano emesso un parere non vincolante in cui esprimevano la loro preferenza unanime per l'altra candidata alla carica, la vicegovernatrice della Banca di Spagna, Margarita Delgado, ma per il Consiglio direttivo della Bce, responsabile della decisione, ha nominato Buch per l'incarico il 13 settembre. In un'udienza pubblica con gli eurodeputati oggi prima del voto - che è segreto - Buch ha rifiutato di commentare la procedura elettorale, ma ha difeso che la sua vasta esperienza nel settore bancario, tra cui un decennio trascorso alla Bundesbank, la rende una persona adatta per la posizione.

"Ho piena fiducia nella mia candidatura, nelle mie capacità e nella mia forza per questa posizione. Questo è ciò che posso portare sul tavolo", ha detto, sottolineando il suo "impegno totale per la vigilanza bancaria e la stabilità finanziaria in Europa". Se la sua nomina sarà confermata, Buch sostituirà Andrea Enria a capo della vigilanza delle grandi banche dell'eurozona dal primo gennaio 2024.