Altro che la Bce di Lagarde, la Fed lascia i tassi invariati

Fed, arriva un'altra pausa. La banca centrale Usa non tocca i tassi

Il Federal Open Market Committee (Fomc), l'organismo della Federal Reserve responsabile della politica monetaria degli Stati Uniti, ha deciso di mantenere i tassi d'interesse al 5,25%-5,50%, il livello più alto dal 2001; la decisione è in linea con le attese degli analisti ed è stata unanime (12-0). Dal marzo 2022, è la seconda volta che la Banca centrale statunitense decide di mantenere invariati i tassi d'interesse; nelle altre undici riunioni, è sempre stato deciso un rialzo dei tassi per contrastare l'inflazione. I tassi d'interesse erano stati abbassati allo 0-0,25% nel marzo del 2020, per combattere gli effetti negativi della pandemia di coronavirus sull'economia statunitense, e poi progressivamente alzati dallo scorso anno.