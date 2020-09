Bce, Lane il presidente-ombra. Altro intervento rassicura mercati

“Nessun spazio per l’autocompiacimento”. Che al capoeconomista della Bce, il 51enne irlandese Philip Lane sia toccato il ruolo di agente correttore di ultima istanza di Christine Lagarde lo si era visto già a marzo, quando con un post sul blog dell’Eurotower era accorso per cambiare le aspettative degli operatori dopo il crollo storico di Piazza Affari innescato dalle avventate dichiarazioni sullo spread della neo-presidente.

Così, oggi, dopo che ieri i toni di madame Lagarde che non ha preso posizione sul supereuro (nemmeno con la forwarde guidance in vista dei prossimi meeting) sono sembrati complessivamente troppo morbidi, sorprendendo gli investitori e rilanciando la corsa sul dollaro della moneta unica, Lane ha lanciato oggi un invito alla cautela sulla ripresa economica europea e sul debole tasso di inflazione, lasciando esplicitamente la porta aperta a nuovi stimoli nei prossimi mesi.

La mission? Ancora una volta quella di rassicurare i mercati. Nuovi interventi di allentamento monetario che, nelle attese, sono un aumento della dotazione e della durata del programma pandemico Peep (di cui ieri “non si è discusso”, ha precisato la Lagarde, parole che sono state immediatamente registrate nelle sale operative), un nuovo taglio dei tassi, condizioni ancor più favorevoli per i prestiti mirati Tltro III e aumento del moltiplicatore del tiering per le banche.

"Il rafforzamento di 600 miliardi di euro della dotazione del Pepp a un totale di 1.350 miliardi di euro decisa a giugno dal consiglio direttivo della Bce ha permesso di fornire un importante sostegno alla ripresa dell'economia dopo il crollo del secondo trimestre e le proiezioni sia per la crescita che per l'inflazione ora sarebbero inferiori rispetto a quanto riflesso nelle proiezioni di settembre pubblicate ieri. Detto questo, dovrebbe essere più che chiaro che non è il momento di abbassare la guardia. L'inflazione rimane ben al di sotto del target ed è stato realizzato solo un progresso parziale nel combattere l'impatto negativo della pandemia sulle dinamiche previste di inflazione.

Inoltre, l'outlook rimane soggetto ad alta incertezza e i rischi per le prospettive rimangono orientate al ribasso”, ha scritto il capo economista dell’Eurotower secondo cui “dovrebbe essere assolutamente chiaro che non c'è spazio per l’autocompiacimento". Intervento dal senso diametralmente opposto alle rassicurazioni da falco profuse dalla Lagarde, minimizzanti sul ritorno dell'Eurozona in deflazione ad agosto.

Ed è proprio alla luce del forte calo dell'inflazione tendenziale a -0,2% dell'ultimo mese estivo che molti analisti hanno avvertito che la numero uno della Bce sia sembrata troppo ottimista riguardo alle prospettive economiche della regione dopo aver segnalato che i funzionari non avevano discusso di nuovi stimoli.

Così il post del capo economista della banca centrale è sembrato ancora una volta calcolato per affrontare tali preoccupazioni. Lane infine ha sottolineato che “la ripresa economica della regione è stata irregolare, con recenti debolezze nell'ampio settore dei servizi e sottolineato che l'inflazione è troppo bassa, in parte a causa di un recente aumento dell’euro". Il cui cambio 1,20 sul dollaro è diventata una sorta di soglia salva-export da monitorare, dinamiche che però ieri la Lagarde ha quasi snobbato. “Nei prossimi mesi sarà disponibile una serie di informazioni più ricche che aiuteranno a dare forma alla calibrazione della politica monetaria", ha concluso Lane.

@andreadeugeni