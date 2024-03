Bce, Lagarde vede rosa sul 2024: "Senza altri choc il Pil ripartirà"

La Bce: "Nel 2024 il Pil dell'area euro riparte, al netto di nuovi choc"

La Bce prevede che la crescita dell'area euro si avvierà su una ripresa ciclica nel 2024. "In assenza di ulteriori shock", sarà inizialmente spinta dall'aumento del reddito "in presenza del calo dell'inflazione". Nel medio periodo, "la ripresa sarà sostenuta anche dagli investimenti", grazie al venir meno della stretta sui tassi, si legge nel bollettino di marzo. La vigilanza "continuerà a tenere d'occhio l'esposizione degli istituti di credito ai settori vulnerabili, come la proprietà commerciale", dice la presidente Christine Lagarde.

Taglio dei tassi a sorpresa della Svizzera: la Banca centrale lo ha abbassato dall'1,75% precedente all'1,5%. L'oro tocca nuovi record: oltre 2.200 dollari dopo la Fed