Bce, Panetta cerca la tregua coi falchi: "Tassi alti a lungo ma basta rialzi"

"La politica monetaria può operare non solo aumentando i tassi ma anche mantenendo più a lungo il livello prevalente dei tassi ufficiali. In altre parole, la persistenza conta tanto quanto il livello". Lo ha affermato il membro del consiglio direttivo e prossimo governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta intervenendo a un convegno organizzato dall'università Bocconi di Milano. Come riporta la Stampa, di fatto il governatore designato di Bankitalia chiede alla Banca centrale più tempo perché la politica monetaria si possa trasferire all’economia reale.

"Una posizione che incorpora la persistenza - spiega Panetta - offre maggiori possibilità di adeguare in modo flessibile la nostra politica alla luce dei dati in arrivo, pur non lasciando spazio a vacillare nella lotta contro l'inflazione. E in effetti, non ci sono dubbi: siamo pienamente impegnati a riportare l'inflazione al nostro obiettivo in modo tempestivo".

"Quindi - prosegue Panetta - dobbiamo ottenere la giusta disinflazione. A tal fine, quando si guida l'orientamento della politica monetaria, la persistenza sta diventando importante quanto il livello dei nostri tassi ufficiali. Ciò è particolarmente vero dato che i rischi per le prospettive di inflazione sono diventati più equilibrati, mentre i rischi per le prospettive economiche si sono spostati verso il basso".