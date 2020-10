Bce, Philip Lane: "La prossima fase sarà più dura". "Lontani dall'obiettivo"

Bc, Lane: "La prossima fase sarà più dura"

"La prossima fase sarà più dura", in quanto "l'attuale livello di inflazione rimane lontano dal nostro obiettivo", appena sotto il 2%. L'inflazione dell'Eurozona è scesa a meno 0,3% a settembre. Lo ha detto in un'intervista al Wall Street Journal il capo economista della Bce, ricordando che l'economia della zona euro ha rallentato, sollevando preoccupazioni per una possibile doppia recessione, mentre l'euro ha mantenuto i suoi recenti guadagni rispetto al dollaro e alle altre valute. Ciò riflette in parte le preoccupazioni degli investitori sul fatto che la Bce ha meno spazio per tagliare i tassi di interesse, il che tenderebbe a indebolire l'euro rispetto ad altre banche centrali come la Fed.

Questo è vero soprattutto perché, spiega il Wsj, i funzionari della Fed hanno dichiarato in agosto di voler mantenere l'inflazione al 2% in media, il che significa che cercheranno di spingere l'inflazione moderatamente al di sopra di tale livello per periodi successivi, come quello attuale, quando l'inflazione scende al di sotto di esso e i tassi a breve termine sono fermi vicino allo zero.

La Bce, al contrario, mira a mantenere l'inflazione appena sotto il 2%, ed è rimasta al di sotto di tale obiettivo per la maggior parte dell'ultimo decennio. Attualmente sta rivedendo la sua strategia, ma i risultati non sono attesi fino al prossimo anno.

Ma Lane ha sottolineato: "Non credo he la Bce abbia un orientamento strutturalmente più rigido per la politica monetaria" rispetto alla Federal Reserve. "Chiunque presti attenzione alle nostre politiche e alle nostre indicazioni per il futuro sa bene che non renderemo più rigida la politica monetaria senza che l'inflazione appaia solida nel suo trend".