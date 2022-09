Bce: "Pronti a nuovi rialzi dei tassi. Economia in stagnazione"

Per la Bce l'economia crescerà a ritmi dello 0,9% nel 2023 e dell'1,9% nel 2024. Inflazione in salita all'8,1% quest'anno

Mentre caro-energia, guerra in Ucraina e corsa dei prezzi mettono a rischio la tenuta della crescita europea, la Bce ha deciso di confermae la sua linea aggressiva contro l'inflazione. L'economia nell'Eurozona, avverte, è destinata alla stagnazione fino ai primi mesi del 2023 e i prezzi del gas nel breve periodo "rimarranno eccezionalmente elevati.

"Dopo il recupero osservato nella prima metà del 2022 i dati recenti indicano un considerevole rallentamento della crescita nell'area dell'euro, con l'economia che dovrebbe ristagnare nel prosieguo dell'anno e nel primo trimestre del 2023", sottolinea l'istituto di Francoforte nel bollettino mensile.

In prospettiva, "vi sono chiari segnali di un protratto rallentamento dell'attività economica in un contesto di elevata inflazione e perdurante incertezza collegate alla guerra in Ucraina e agli andamenti connessi all'energia". La crescita del Pil nell'Eurozona dovrebbe quindi attestarsi in media d'anno al 3,1 per cento nel 2022, per poi registrare un calo pronunciato scendendo allo 0,9 per cento nel 2023 e risalire all'1,9 nel 2024.

Gli esperti della Bce hanno rivisto le prospettive per la crescita del Pil al rialzo di 0,3 punti percentuali per il 2022, dopo dati migliori del previsto nella prima meta' dell'anno, e al ribasso di 1,2 e 0,2 punti percentuali rispettivamente per il 2023 e il 2024, principalmente a causa dell'impatto delle interruzioni nell'offerta di energia, dell'aumento dell'inflazione e del connesso deterioramento del clima di fiducia.

Gli esperti dell'Eurosistema hanno anche rivisto significativamente al rialzo le proiezioni sull'inflazione, che si porterebbe in media all'8,1 per cento nel 2022, al 5,5 nel 2023 e al 2,3 nel 2024. Rispetto alle stime elaborate nello scorso giugno, l'inflazione complessiva è stata oggetto di una revisione al rialzo considerevole per il 2022 e il 2023 (rispettivamente pari a 1,3 e 2,0 punti percentuali) e lieve per il 2024 (0,2 punti percentuali) riflettendo "dati recenti non corrispondenti alle attese, forti aumenti nelle ipotesi relative ai prezzi all'ingrosso di gas ed elettricita', una piu' vigorosa dinamica salariale e il recente deprezzamento dell'euro".

Il Consiglio direttivo è quindi pronto ad "aumentare ulteriormente i tassi di interesse nelle prossime riunioni per frenare la domanda e mettere al riparo dal rischio di un persistente incremento delle aspettative d'inflazione" e "riesaminera' regolarmente la traiettoria della politica monetaria alla luce delle informazioni piu' recenti e dell'evolvere delle prospettive di inflazione".

Anche in futuro le decisioni sui tassi di riferimento saranno definite di volta in volta a ogni riunione. La Bce ribadisce il monito ai governi sui conti: "Le misure di sostegno di bilancio volte ad attutire l'impatto dei rincari dell'energia dovrebbero essere temporanee e indirizzate alle famiglie e alle imprese piu' vulnerabili, in modo da limitare il rischio di alimentare pressioni inflazionistiche, migliorare l'efficienza della spesa pubblica e preservare la sostenibilita' del debito".

"Le politiche strutturali dovrebbero mirare a innalzare il potenziale di crescita dell'area dell'euro e rafforzare la sua capacita' di tenuta", sottolinea l'istituto di Francoforte. Tuttavia, nonostante gli interventi di sostegno messi in campo dai singoli Paesi, il disavanzo di bilancio delle amministrazioni pubbliche dell'area dell'euro, dovrebbe continuare a scendere, dal 5,1 per cento del Pil nel 2021 al 3,8 nel 2022 e poi al 2,7 entro la fine dell'orizzonte di previsione. Quanto al mercato del lavoro, "si è dimostrato solido" e si dovrebbe indebolire a seguito del rallentamento economico, pur continuando nell'insieme a evidenziare una tenuta piuttosto buona". Ma mette in guardia la Bce: in prospettiva, "è verosimile" che "un aumento del tasso di disoccupazione".

Banche, Boj è "colomba" e lo yen crolla, Tokyo interviene per rafforzare lo yen in caduta libera

Nel frattempo, Tokyo mostra i muscoli e interviene per rafforzare lo yen in caduta libera: è la prima volta che succede dalla fine degli anni '90. La valuta nipponica stamane è crollata ai minimi di 24 anni in seguito all'impegno della banca centrale di mantenere la sua politica ultra-accomodante, in controtendenza con gli altri istituti come Fed e Bce che stanno invece rialzando i tassi per fronteggiare l'inflazione. L'intervento del governo ha fatto schizzare lo yen da 145,83 a 142,39 yen sul dollaro nel giro di pochi minuti. La Fed ha ieri deciso il terzo aumento consecutivo dei tassi di 0,75 punti percentuali, cui ha fatto seguito la Banca svizzera che ha rialzato i tassi in ugual misura.

La Banca del Giappone invece, la Boj, ha mantenuto i tassi di interesse overnight a -0,1%: il governatore Haruhiko Kuroda, ha fatto sapere che lascera' invariata la sua forward guidance per i prossimi due o tre anni e ha dichiarato che effettuerà acquisti giornalieri di obbligazioni a 10 anni a un rendimento dello 0,25%. In effetti il Giappone non ha un'emergenza-prezzi come gli Usa o l'Eurozona: ad agosto sono aumentati del 2,8% e anche se si tratta del ritmo più rapido in quasi otto anni, è comunque più blando rispetto alle altre regioni.

L'inflazione insomma sta salendo a causa dell'impennata dei prezzi delle materie prime e dell'indebolimento dello yen ma sembra sotto controllo al punto che nonostante la domanda resti debole, la Boj prevede che tornerà presto sotto il 2%.