Bce, titoli bancari in crescita con il primo taglio dei tassi

Taglio dei tassi: i titoli bancari dominano la scena

La Bce ha tagliato i tassi come da attese e i principali titoli del listino italiano sembrano attendersi un tono falco da Christine Lagarde, in linea con quello che si scruta nel bollettino. Con un'inflazione rivista al rialzo e sfide ancora presenti, i titoli bancari dominano la scena post pubblicazioni con acquisti, mentre quelli più sensibili ai tassi, come le utility e le rinnovabili, sono in ribasso. Il mercato sembra scettico su ulteriori tagli dei tassi nel breve termine, riflettendo una cautela generale nelle aspettative future.

* market analyst di eToro