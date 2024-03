Be Water, aumento di capitale e film in arrivo. E chiama l'ex Gedi Loverre

Be Water, ok all'aumento di capitale. L'ex manager Gedi Loverre nominato Head of Sales

Be Water lancia un importante progetto di crescita e di potenziamento delle proprie attività concludendo al tempo stesso il percorso di riorganizzazione con il controllo di Be Water Film e Be Content. Be Water, per sostenere una rapida crescita delle proprie attività di produzione nel settore cinematografico e audiovisivo tramite la controllata Be Water Film ha deliberato un aumento di capitale di € 5,5 milioni riservato esclusivamente ai soci ed al management.

Nel caso di Be Water Film infatti è stata varata una line up produttiva con lo sviluppo avanzato di 8 progetti di cui 3 film cinematografici, 2 serie tv, 2 documentari high end ed un format tv che saranno realizzati entro il biennio.

Be Content (controllata al 90% da Be Water ed al 10% da Mario Calabresi) attiva nel campo del digital journalism e del podcasting ha rivisto in positivo i propri risultati con una previsione di fatturato di € 12 milioni per il 2024.

La società, figlia della recente fusione fra Will e Chora Media, ha avviato una fase di riorganizzazione che ha portato i ricavi nel primo bimestre del 2024 a +45% sullo stesso periodo del 2023. A trainare questa nuova fase oltre a Mario Calabresi, CEO, si sono affiancati Riccardo Haupt COO, e Filippo Loverre, nuovo Head of Sales del gruppo - già a capo della unit digital di Manzoni Advertising (gruppo GEDI).

In queste settimane i due titoli prodotti da Chora, “Sangue loro” di Pablo Trincia e “Di sana pianta” di Stefano Mancuso sono ai vertici della classifica italiana dei podcast, mentre Will ha da poco superato 1,6 mln di follower su Instagram e continua la propria crescita esponenziale sulle altre piattaforme social (TikTok +54% in 12 mesi; 430.000 iscritti), YouTube (+90% in 12 mesi; 181.000 iscritti) e Linkedin (+57% in 12 mesi; 173.000 iscritti).