Belen Rodriguez macchina da soldi: il suo impero vale oltre 3 mln di ricavi

Belen Rodriguez, ecco i bilanci 2023 delle sue agenzie di spettacolo

La premiata ditta Belen Rodriguez vale quasi oltre 3,6 milioni di euro di ricavi complessivi, che però sono in calo come gli utili. Qualche giorno fa, infatti, a Milano s’è svolta l’assemblea dei soci di Icona Production che la nota showgirl possiede pariteticamente al 50% con la sua socia storica Antonia Achille per approvare il bilancio 2023. L’esercizio, il sesto dalla fondazione, ha registrato ricavi per oltre 2,3 milioni in calo dai 2,7 milioni del precedente esercizio e l’utile anno su anno è sceso da 134mila euro a 96mila euro. Icona Production è un “talent agency” che cura l’immagine anche sui profili social di diversi personaggi. La nota integrativa spiega che durante il 2023 i due azionisti si sono ripartiti un dividendo complessivo di 100mila euro mentre nell’ottobre scorso Deutsche Bank ha erogato un finanziamento chirografario di 300mila euro.

Quasi contestualmente la showgirl ha chiuso i numeri del 2023 dell’altra sua società denominata The Family Factory (Tff) di cui ha il 99% e l’1% restante è della sorella Cecilia. La società, che opera come agenzia nel mondo dello spettacolo e che è presieduta da Veronica Cozzani (madre di Belen e Cecilia), ha archiviato il bilancio con ricavi per 1,3 milioni in calo dagli 1,6 milioni del precedente esercizio e l’utile anno su anno s’è più che dimezzato da 376mila euro a 167mila euro. Tff detiene il 33,3% di Bjc (un’altra agenzia di showbusiness con ricavi nel 2023 per 711mila euro e un utile di 367mila euro) e ha il 70% di Lena che a sua volta detiene il 30% di Rebeya, il nuovo beauty brand dove hanno investito anche Made in Italy Fund (Quadrivio Sgr) e la media agency Freeda.