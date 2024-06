Belen Rodriguez manda in tilt i social. Le sue foto sono "un'opera d'arte"

Belen Rodriguez manda in tilt i social. Selfie "opera d'arte" della showgirl

"Sei pelle bruna, un canto di passione e sabbia". Belen è poetica in uno degli ultimi post social pubblicati che catalizza l'attenzione dei fans. Più della bella frase (che in spagnolo suona ancor più dolce e suadente "Eres piel morena canto de pasion y arena"), però è il selfie allo specchio che strappa like, applausi e consensi. "Opera d'arte", "Una Dea, c’è poco da dire”, si legge tra i tanti commenti.



Belen Rodriguez mano nella mano con Angelo Edoardo Galvani

Belen Rodriguez nel frattempo - di ritorno dalla festa di addio al celibato della sorella Cecilia in Andalusia (qui le foto) - nei giorni scorsi era stata paparazzata da Chi assieme ad Angelo Edoardo Galvani in Franciacorta. "Non una fuga romantica, ma una gita con amici, eppure loro due, insieme, sembravano vivere in una bolla", si legge nel post social del magazine Mondadori.



Belen e Angelo sono stati fotografati da Chi rilassati e sorridenti mentre passeggiavano mano nella mano.