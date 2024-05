Cecilia Rodriguez, addio al nubilato spettacolare con Belen. Le foto

Cecilia Rodriguez, addio al nubilato spettacolare con Belen in Andalusia

Manca poco più di un mese (30 giugno) alle nozze con Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è volata in Andalusia (Spagna) per il festeggiare l'addio al nubilato all’insegna del divertimento. Con lei la sorella Belen, mamma Veronica Cozzani e un gruppo di amiche. Bikini bianco, l'influencer e presentatrice televisiva In bikini bianco, a bordo piscina, ha mimato in modo divertente l'ingresso con il velo da sposa in testa. Tutti poi hanno indossato la T-shirt a tema: “Chechu se va a casar”, “Chechu si sposa”.

Cecilia Rodriguez (Instagram)



Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nozze in Toscana. Belen damigella d'onore

Le nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser saranno in Toscana con Belen Rodriguez damigella d'onore, mentre Santiago De Martino porterà le fedi insieme alla sorellina Luna Marì Spinalbese. "Abbiamo scelto un borgo in collina, a venti minuti da Firenze... La cosa bella di questo posto è che mi ha fatto ricordare la campagna di Ignazio e quella dell'Argentina, rappresenta l'unione dei nostri due mondi", aveva raccontato recentemente Cecilia a Verissimo su Canale 5. "La sera del giorno prima faremo una cena intima con le nostre famiglie, visto che al matrimonio saremo duecento. I miei testimoni saranno mio fratello, Jeremias, e il mio migliore amico; i testimoni di Ignazio saranno suo fratello e sua sorella".