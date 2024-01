Toni Belloni (Lvmh): "Continuiamo a puntare sull'Italia. In arrivo un dream team"

Toni Belloni, direttore generale di LVMH, si impegna per elevare le eccellenze produttive del gruppo, concentrandosi sulle sei maison e le 35 manifatture italiane che ne fanno parte. L'Italia riveste un ruolo cruciale come secondo Paese di produzione per LVMH, dopo la Francia. Belloni, nel corso di un'intervista a Repubblica, esplora il futuro del gruppo e i progetti in cantiere per il 2024. Il 2023 è stato segnato da investimenti significativi, evidenziando l'attenzione al core business e alle filiere di fornitura. Belloni menziona progetti come gli occhiali di Thélios, la gioielleria di Bulgari, le concerie Nuti Ivo e le lavorazioni in metalli di Menegatti, ora M.On.De. L'obiettivo è arricchire i 35 siti produttivi in Italia, celebrando il centenario di Fendi con iniziative come libri, mostre e film che narrano la straordinaria storia delle cinque sorelle fondatrici.

Belloni enfatizza la volontà di continuare ad aumentare il numero di dipendenti in Italia, migliorando qualità e flessibilità per soddisfare i mercati globali. Progetti come l'ampliamento dello stabilimento di Bulgari a Valenza e l'atelier dell'alta gioielleria di Bulgari a Roma testimoniano l'impegno del gruppo per la crescita. Thélios, la divisione degli occhiali, pianifica di rinnovare uno stabilimento a Longarone, aumentando il numero di dipendenti a 250. Belloni evidenzia il successo di Thélios come unità di business indipendente che gestisce in licenza i marchi del gruppo, incluso il recente acquisito di Safilo.

Passando all'ospitalità, l'Hotel Bulgari a Roma ha ottenuto riconoscimenti come miglior nuovo 5 stelle del 2023. LVMH si impegna per riqualificare i giardini e la piazza del mausoleo di Augusto Imperatore, mentre Belmond investe in programmi di rinnovo per strutture come lo Splendido di Portofino e il Cipriani di Venezia. Progetti simili sono in corso per Ravello e la Costa Smeralda. La famiglia Arnault ha recentemente acquisito il Castello di Urio sul Lago di Como, delineando progetti ambiziosi per questa nuova proprietà. La casa degli Atellani di Milano è anch'essa oggetto di investimenti privati, con un progetto di ristrutturazione che esalterà il suo valore storico e culturale.

Belloni sottolinea il successo di Loro Piana nel 2023, con l'abbigliamento e la pelletteria in crescita. La maison compie 100 anni nel 2024, e prevede di celebrare questo anniversario con un libro, eventi e l'apertura di nuovi negozi in Canada. Fendi festeggerà anch'essa il centenario nel 2025, con progetti che includono il rinnovo dello showroom e del negozio flagship di Milano. Belloni anticipa una sfilata speciale nella stagione della couture a Roma, rinforzando il legame speciale della Maison con la città. Infine, Belloni commenta il ruolo chiave giocato dai talenti italiani all'interno di LVMH, con figure come Pietro Beccari, Maria Grazia Chiuri e, forse, Alessandro Michele in arrivo. Sull'andamento futuro, Belloni riconosce che dopo una fase di consumo euforica post-pandemia, il mercato si sta normalizzando, ma LVMH è pronta a competere con nuova energia nel 2024, mantenendo l'obiettivo di produrre qualità, coltivare la desiderabilità delle maison e rafforzare la leadership del gruppo.