Benedetta D'Anna, da banchiera ai film a luci rosse: stipendio monstre per lei

Benedetta D'Anna, chi è l'ex banchiera con la passione per i contenuti a luci rosse

Benedetta D’Anna, o meglio Benny Green (questo è il nome d’arte) è una 40enne di origini piemontese, professione ex banchiera, salita alla ribalta dell’attenzione mediatica per essere stata licenziata dopo che i suoi superiori hanno scoperto una "passione sfrenata" per i film a luce rosse. La sua storia, alquanto singolare, viene ripercorsa dalla stessa D’Anna in una lunga intervista a Fanpage. Scopriamo allora chi è l'ex banchiera Benedetta D'Anna e a quanto ammonta il suo stipendio "monstre" da vera diva.

D'Anna inizia a lavorare nel campo del mondo bancario a soli 22 anni, un ambiente opprimente e stressante, fin dal principio. "Due mesi dopo essere stata assunta, ero già caduta in piena anoressia. Quando ho iniziato avevo 22 anni, mi sono gettata a capofitto nel lavoro, ho fatto un corso di studi di economia, perché volevo fare la mia parte", racconta l'ex banchiera.

"Poi è iniziato il mobbing, le richieste di post cena, colleghi che mi dicevano: 'vieni nell’archivio con me’, ‘Accompagnami in hotel’, ‘Raggiungimi in bagno’. Mi chiedevano di avere rapporti a tre con le loro mogli", aggiunge D'anna. Da quale momento "mi sono chiusa nel mio misero cosmo: la mia casa, i miei gatti, i miei figli, una relazione che c’era e non c’era e ho portato avanti la vita così, con un’insoddisfazione colossale. Era un ambiente lavorativo pesante, dequalificante, in cui avevo capito che non ci sarebbe stato alcuno sbocco per me. Alla cassa sono stata presa, alla cassa sono stata lasciata".

A quel punto "mi sono scocciata. Ma i soldi erano pochi, io ero sola con un mutuo e dei figli e ho iniziato a posare come modella di nudo, da lì sono passata alla piattaforma OnlyFans. Quel momento ha segnato la rottura con quello che ero prima, una ragazza impaurita dal giudizio di sua madre”, racconta ancora D'Anna.

Ma le cose precipitano quando i suoi superiori scoprono che contemporaneamente alla sua professione di bancaria Benedetta svolge anche quella di performer nei club. “C’erano clienti e colleghi iscritti alla mia piattaforma. Poi, mi è arrivata una mail, tramite la quale mi convocavano. Mi sono presentata con il mio avvocato, anche se non volevano che ci fosse. In quell’incontro mi è stata data una lettera di ammonimento, in cui erano elencate tutte le mie pagine Instagram e OnlyFans con il copia e incolla, c’erano persino le emoticon e le descrizioni dei miei video hot, una bassezza infinita. Il mio avvocato, poi, è stato preso da parte e gli hanno detto: “Se la signora se ne andasse garbatamente, potremmo firmare un accordo che convenga ad entrambi”. Cosa che non ho fatto, perché non avevo intenzione di dimettermi. A quel punto mi sono sentita autorizzata a intraprendere liberamente anche il lavoro di attrice hard e dopo poco mi è arrivata una lettera di licenziamento”.

Benedetta D'Anna, ecco quanto guadagna l'ex banchiera

Da quel momento la vita cambia. E anche i guadagni. Infatti se come impiegata entrao di base “1400 euro al mese”, adesso come performer e attrice hard i compensi sono lievitati. “Le scene vengono pagate singolarmente anche 1500 euro, poi guadagno sulla vendita dei miei film, con OnlyFans e poi con i miei cachet quando faccio la performer nei weekend. Prendi lo stipendio che avevo prima e moltiplicalo per sette o otto più o meno. Certo, il lavoro di bancaria avrei potuto portarlo avanti fino ai 75 anni, anche con le stampelle, adesso faccio una professione che va avanti con la mia immagine, che deve essere gradevole. Avrà una durata inferiore, ma spero prosegua dietro le quinte, sempre nel campo delle produzioni. Inoltre, porterò avanti una mia collezione di intimo”, rivela D'Anna.

La nuova vita di Benedetta D'Anna

Ora Benedetta D'anna è mamma di tre figli. "Sono una madre molto…militare. Da un lato sono severa, ma dall’altro sono anche quella che canta in auto con loro e li aiuta a fare i TikTok – dichiara – Loro sanno tutto sulla mia professione. In termini ovviamente adeguati alla loro età. Lo vivono con curiosità. A volte mi dicono: ‘Ma allora mamma tu sei famosa!’. Io, in fondo, sono un’attrice, quello che faccio non ha nulla a che vedere con la mia vita intima, che è proprio diversa. Sul lavoro sono una performer che interpreta un ruolo”, conclude l'ex banchiera.