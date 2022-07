Benetton, svolta ai vertici di Atlantia: Bertazzo verso l'uscita. Rumors

I Benetton cambiano i vertici di Atlantia, Bertazzo verso l’addio. Rumors

Carlo Bertazzo, manager storico di Edizione e numero uno di Atlantia, avrebbe deciso di "fare un passo indietro". Il manager, che guida la società delle infrastrutture dal 2020 (ed è stato rinnovato proprio lo scorso aprile) avrebbe deciso di "lasciare il vertice della società in vista dell’Opa che i Benetton si apprestano a lanciare insieme al fondo Blackstone su Atlantia". Lo scrive Repubblica, citando fonti vicini alla famiglia.

L’annuncio, spiega Repubblica, "potrebbe essere ufficializzato a breve: c’è chi sostiene già con i risultati semestrali di Atlantia attesi per il prossimo 4 agosto, oppure alla fine dell’estate, una volta ricevute tutte le autorizzazioni del caso, e in concomitanza con la partenza dell’offerta pubblica a 23 euro per azione che punta a ritirare il titolo dal mercato". Un vero e proprio cambio di passo che, secondo fonti citate da Repubblica, risulterebbe in linea con l'evoluzione della governance della holding, passata da poco sotto la presidenza di Alessandro Benetton.

Infine, riguardo al futuro, il successore di Bertazzo non è stato ancora individuato. Ma di fretta non ce n'è, dato che "la società e il suo amminsitratore delegato saluteranno Piazza Affari a fine anno", chiosa il quotidinao del gruppo Gedi.