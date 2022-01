Benzina, prezzi alle stelle: raggiunto il picco da settembre 2013

Benzina, prezzi ai massimi dal 2013 a quota 1,778 euro

Il prezzo medio della benzina in Italia in modalità self è aumentato di 2,43 centesimi rispetto alla scorsa settimana (da 1,754 euro a 1,778), raggiungendo il massimo da settembre 2013. Quello del gasolio è cresciuto di 2,69 centesimi (da 1,620 a 1,647). Stabile invece il Gpl, da 0,817 euro a 0,816. Anche il gasolio da riscaldamento è salito di 2,92 centesimi (da 1,436 a 1,466). Lo rivela la rilevazione settimanale del Ministero della Transizione ecologica.

Pausa di riflessione per i prezzi di benzina e gasolio dopo quasi tre settimane di rialzi. Tonfo del Brent a 85 dollari. Queste sono le medie dei costi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,779 euro/litro (invariato, compagnie 1,789, pompe bianche 1,756), diesel a 1,653 euro/litro (invariato, compagnie 1,660, pompe bianche 1,636). benzina servito a 1,905 euro/litro (invariato, compagnie 1,956, pompe bianche 1,809), diesel a 1,785 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,835, pompe bianche 1,690). Gpl servito a 0,819 euro/litro (invariato, compagnie 0,826, pompe bianche 0,812), metano servito a 1,789 euro/kg (invariato, compagnie 1,852, pompe bianche 1,740), Gnl 2,568 euro/kg (-16, compagnie 2,627 euro/kg, pompe bianche 2,523 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,863 euro/litro (servito 2,071), gasolio self service 1,748 euro/litro (servito 1,976), Gpl 0,917 euro/litro, metano 2,130 euro/kg, Gnl 2,594 euro/kg.

