Berlusconi, passo dei figli sull'eredità. In vendita il patrimonio immobiliare

I figli di Berlusconi pensano a mettere sul mercato tutto il patrimonio immobiliare

Da Villa San Martino a Villa Certosa. Incredibile pensarci, ma potrebbe diventare vero molto presto: le storiche residenze e ville di Silvio Berlusconi potrebbero presto finire sul mercato. Dopo l'accordo tra i figli sulle aziende, si è aperto il cantiere immobiliare sull'eredità. Un pacchetto di ville e residenze che potrebbe valere fino a 700-800 milioni di euro. Come si procederà?

Secondo il Sole 24 Ore, ci sarebbero delle riflessioni in corso "sull'opportunità di valorizzare l'intera eredità immobiliare". Insomma, i cinque figli metterebbero tutto sul mercato. "Fermo restando che ciascuno dei figli potrà porsi nelle varie fasi dell'operazione allo studio come acquirente per i singoli cespiti". Per il Sole 24 Ore, sembra dunque profilarsi "uno schema di procedura che predilige la valorizzazione dell'intero patrimonio immobiliare per poi procedere alla divisione delle risorse raccolte dalla vendita delle residenze, piuttosto che la spartizione dei singoli cespiti".

Il tutto secondo le propozioni già individuate nell'ambito del riassetto Fininvest che vede Marina e Pier Silvio al 53% dell'impero e Barbara, Eleonora e Luigi al 47%.