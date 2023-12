Berlusconi, Villa Gernetto in vendita: il luogo dei sogni vale quasi 45 mln

Villa Gernetto, acquistata nel 2007 a Lesmo, avrebbe dovuto ospitare l’università del pensiero liberale. Fu anche il teatro delle quasi nozze con Marta Fascina

Una proprietà da 24mila metri quadrati, 60 camere da letto e un cinema da 80 posti, immersa in un parco verde e rigoglioso nel cuore della Brianza- più precisamente a Gerno (frazione di Lesmo)- sede di importanti incontri istituzionali e delle ultime nozze del Cavaliere con Marta Fascina: Villa Gernetto, conosciuta anche come Villa Mellerio o Villa Somaglia, simbolo del “pensiero liberale”, è uno di quegli immobili che gli eredi Berlusconi starebbero pensando di mettere in vendita.

Villa Gernetto



Villa Gernetto



Villa Gernetto



Villa Gernetto



Villa Gernetto



Silvio Berlusconi e Marta Fascina



Dopo l'accordo tra i figli sulle aziende, si è infatti aperto il cantiere immobiliare sull'eredità. Un pacchetto di ville e residenze che potrebbe valere fino a 700-800 milioni di euro. La domanda che tutti si fanno ora è come si procederà? Secondo il Sole 24 Ore, ci sarebbero delle riflessioni in corso "sull'opportunità di valorizzare l'intera eredità immobiliare". Insomma, i cinque figli metterebbero tutto sul mercato. "Fermo restando che ciascuno dei figli potrà porsi nelle varie fasi dell'operazione allo studio come acquirente per i singoli cespiti". Per il Sole 24 Ore, sembra dunque profilarsi "uno schema di procedura che predilige la valorizzazione dell'intero patrimonio immobiliare per poi procedere alla divisione delle risorse raccolte dalla vendita delle residenze, piuttosto che la spartizione dei singoli cespiti".

Nello specifico, Villa Gernetto, secondo quanto si legge su Repubblica, potrebbe valere circa 45 milioni di euro. Residenza signorile, eretta nella seconda metà del Settecento da Simone Cantoni ed ampliata prima da Gianbattista Mellerio e nel 1815 dall’architetto Gian Luca della Somaglia, incarna un immobile iconico del tardo Neoclassicismo. La villa è stata acquistata nel 2007 dalla società Fininvest Sviluppi Immobiliari S.p.A. di Berlusconi, che nell’aprile del 2008 diede il via ai lavori di restauro. Qui Berlusconi ha organizzato spesso incontri istituzionali. Ma non solo. Qui vennero svolte anche le nozze tra il Cavaliere e Marta Fascina.

Le nozze a Villa Gernetto tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina



Le nozze a Villa Gernetto tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina

La villa avrebbe poi dovuto ospitare l’università del pensiero liberale. Ora gli eredi di Silvio Berlusconi dovranno decidere se tenere questa proprietà e magari destinarla ad attività diverse rispetto all'università, oppure venderla, ipotesi tra le più gettonate al momento.