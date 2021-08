Bhp,addio idrocarburi,ora fertilizzanti. Svolta green per il colosso minerario

Il colosso minerario anglo-australiano Bhp ha annunciato la fusione delle sue attivita' nel petrolio e nel gas naturale con il gruppo australiano Woodside. L'operazione, del valore di diversi miliardi, segna il ritiro di Bhp dall'industria dei combustibili fossili liquidi mentre Woodside, diventa uno dei 10 maggiori produttori mondiali di gas naturale liquefatto. La fusione e' stata realizzata carta contro carta: Woodside emettera' nuove azioni per gli azionisti di Bhp e a seguito dell'accordo, i suoi attuali azionisti deterranno il 52% della nuova entita' risultante dalla fusione, mentre gli azionisti del gruppo anglo australiano avranno il 48%.

Il business di Bhp Petroleum, con asset nel Golfo del Messico, in Australia e nello stato insulare di Trinidad e Tobago, nei Caraibi, vale 15,4 miliardi di dollari; per diversificare il proprio portafoglio, Bhp investira' 5,7 miliardi di dollari nello sviluppo della miniera di potassio Jansen in Canada.

"La fusione delle nostre attivita' petrolifere con Woodside creera' un'organizzazione con la scala, la capacita' e l'esperienza per soddisfare la domanda globale di risorse chiave di petrolio e gas di cui il mondo avra' bisogno durante la transizione energetica", sottolinea in una nota il ceo di Bhp, Mike Henry.

Il gruppo ha anche dato il via libera ad un investimento di 5,7 miliardi di dollari sul progetto potassio Jansen Stage 1 in Canada. "Questa e' un'importante pietra miliare per Bhp e un investimento in una nuova materia prima che crediamo creera' valore per gli azionisti per generazioni", ha rilevato Henry. E' prevista una produzione 4,35 milioni di tonnellate di potassio all'anno a partire dal 2027.

ll gruppo nel chiudere l'anno fiscale 2021 ha annunciato un dividendo record di 2 dollari per azione portando il rendimento totale degli azionisti a piu' di 15 miliardi di dollari per l'anno. . "I nostri risultati del 2021 testimoniano il duro lavoro e l'impegno del nostro personale in tutta Bhp", rileva ancora il Ceo Henry nell'indicare che "la performance operativa e la disciplina del capitale, insieme agli alti prezzi delle materie prime, hanno sostenuto i nostri forti risultati finanziari". "Questo ci ha permesso di dare un contributo economico totale di 40,9 miliardi di dollari per l'anno che include investimenti nella comunita', pagamenti ai fornitori locali e tasse, royalties e pagamenti ai governi", conclude.