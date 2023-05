Biliardini, superbollo, laurea: il governo verso il taglio delle micro-tasse

Il governo pensa al taglio delle micro-tasse. Ecco che cosa non si pagherà più

Addio alle micro-tasse? Il governo, guidato dalla premier Giorgia Meloni, attraverso la Delega fiscale ha l’obiettivo di riformare e semplificare il fisco cancellando le cosiddette “micro-tasse”. Ad esempio, una delle tasse che l’esecutivo intende eliminare è la tassa sugli intrattenimenti (ISI), ovvero quella per i biliardini e flipper. Imposta che aveva suscitato grande clamore quando fu introdotta a causa delle importanti proteste messe in atto dagli esercenti che offrono ai clienti questi apparecchi senza vincita in denaro come opportunità di svago.

Nel dettaglio, le altre micro-tasse al vaglio del Governo, secondo quanto riporta “Il Giornale”, sono il superbollo, la tassa di laurea, le tasse di pubblico insegnamento, l’imposta sugli intrattenimenti, la maggiorazione del tributo comunale sui rifiuti, la tassa regionale di abilitazione all’esercizio professionale, l’addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche, i diritti di licenza sulle accise, l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati, la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto e l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili. Queste micro-tasse portano al fisco introiti per 152 milioni di euro e l’Agenzia delle Entrate ha definito una tale perdita ampiamente sostenibile per consentire lo snellimento della burocrazia erariale.