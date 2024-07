Bill Gates compra la mega-villa di Berlusconi e la trasforma in hotel. Rumor

Berlusconi, Bill Gates mette gli occhi su Villa Certosa a Porto Cervo (Sardegna). Diventerà un hotel Four Seasons? Rumor

Recentemente, emissari del gruppo alberghiero Four Seasons, che conta tra i suoi azionisti Bill Gates e il fondo saudita Al Waleed, hanno effettuato diverse visite a Villa Certosa, la residenza estiva di Silvio Berlusconi attualmente sul mercato. Secondo quanto riportato dall'Ansa, gli emissari hanno esplorato la villa situata a Porto Rotondo, Olbia, e vi hanno fatto un sopralluogo anche di recente.

Il gruppo alberghiero ha però affermato di non aver preso alcun impegno ufficiale riguardo alla proprietà sarda dell’ex premier italiano, spiegando che la loro attività si concentra sulla gestione di hotel e resort per conto dei proprietari. Hanno anche sottolineato l'importanza del mercato italiano per la loro azienda e la loro costante ricerca di nuovi progetti in collaborazione con i partner di sviluppo.

Tra le possibilità per Villa Certosa si è ipotizzato che potrebbe essere trasformata in una residenza di super lusso, anche se le caratteristiche strutturali potrebbero rappresentare una sfida per un tale progetto. In Italia, Four Seasons sta lavorando a nuovi progetti, tra cui la gestione dello storico albergo Danieli a Venezia, prevista dal 2025, e lo sviluppo di un resort sul mare a Ostuni, in Puglia, con 150 camere e suites.

Per quanto riguarda la vendita di Villa Certosa, il mandato è stato affidato alla società di servizi immobiliari Dils, il cui secondo azionista, dopo il presidente Giuseppe Amitrano, è la H14 di Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi, i tre figli più giovani del fondatore di Mediaset. Il valore della villa è stato stimato tra i 300 e i 500 milioni di euro.