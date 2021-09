Lo storico marchio Bindi acquisito da Bc Partners

I dolci dello storico marchio Bindi sarannò acquisiti da BC Partners

Fondi assistiti da BC Partners LLP (BC Partners), una delle principali società diinvestimento internazionali, hanno raggiunto un accordo per acquisire Pasticceria Bindi SpA, produttore e distributore leader nei prodotti di pasticceria surgelati in Italia e all'estero, dalla famiglia che possiede la società. Fondata a Milano nel 1934, Bindi è leader nella produzione di prodotti di pasticceria surgelati con una vasta gamma di dessert e altri prodotti da forno, tra cui pasticceria e dessert gelati mono-porzione, torte e gelati. In Italia, la Società serve una base frammentata di oltre 25.000 clienti rappresentati principalmente da ristoranti, hotel e bar.

I dolci Bindi, già presenti in 40 mercati, amplieranno ancora di più la presenza internazionale

Al di fuori dell'Italia i prodotti Bindi sono venduti in oltre 40 mercati che generano circa il 40% dei ricavi trainati dagli Stati Uniti, dove Bindi opera attraverso una propria filiale con capacità di produzione e distribuzione diretta. Bindi si distingue, oltre che per la presenza internazionale e l’ampiezza dell’offerta, anche per la qualità del prodotto, la forte riconoscibilità del marchio e le capacità di produzione all’avanguardia. La Società ha beneficiato di una crescita dei ricavi solida e costante nel tempo generando un fatturato di oltre € 140 milioni nel 2019.

Questa operazione segue quella recentemente realizzata da BC Partners nel settore dei prodotti da forno surgelati italiani con l’acquisizione di Forno d'Asolo S.p.A. (“Forno d’Asolo”) nel 2018. I termini finanziaridell’operazione non sono stati resi noti. BC Partners sosterrà il piano di ulteriore sviluppo della Società che prevede una crescita dei ricavi grazie alla continua espansione internazionale, l'ampliamento della gamma di offerta e il lancio di nuovi prodotti di pasticceria, ma anche la crescita per linee esterne consolidando ulteriormente il settore attraverso acquisizioni strategiche in Italia e all’estero.

Bindi continuerà ad essere gestita da Roberto Sala, Direttore Generale della Società dal 2014, mentre Attilio Bindi, Amministratore Delegato, rimarrà con funzioni strategiche anche per lo sviluppo dei mercati internazionali.

Stefano Ferraresi, Partner di BC Partners, ha commentato:

"Bindi è leader da lungo tempo nell'interessante mercato italiano della pasticceria surgelata, con un brandprestigioso, unico nel mercato, e clientela fidelizzata. La società ha inoltre sviluppato una forte presenzaall’estero grazie all’elevata qualità dei prodotti offerti e alle reti distributive locali in particolare negli Stati Uniti. Vediamo un forte potenziale di crescita rafforzando il rapporto con i partner distributivi in Italia e dall’estero, ed investendo nello sviluppo del marchio a livello internazionale. La famiglia Bindi ha costruito un’azienda con un lungo percorso di successo che dura da oltre 80 anni, il nostro obiettivo è tutelarne la tradizione ed investire nel suo entusiasmante futuro".

Attilio Bindi, CEO di Bindi, ha commentato:

"L’azienda Bindi, dalle fortissime radici italiane, ha trovato in BC Partners l’interlocutore ideale per avviare un’alleanza strategica volta ad assicurare la continuità di uno dei più prestigiosi marchi del food italiano, nonché uno sviluppo internazionale idoneo a garantirne la massima competitività". Il perfezionamento dell’operazione è soggetto alle consuete condizioni.

BC Partners è stata assistita da Latham Watkins per gli aspetti legali, da Scouting Capital Advisors e PwC per la parte finanziaria, da Facchini Rossi Michelutti Studio Legale Tributario in materia fiscale e da Bain Company Italia per gli aspetti commerciali. I venditori sono stati assistiti da Fineurop Soditic e EY per la parte finanziaria e dal Prof. G. Trimarchi e dell’Avv. S. Dolcini per la parte legale.

BC Partners è una delle principali società di investimento internazionali con oltre 22 miliardi di euro di fondigestiti in private equity, private credit e real estate. Fondata nel 1986, BC Partners ha svolto un ruolo attivonello sviluppo del mercato europeo del private equity dove ha mantenuto una posizione di leadership perpiu’ di tre decenni, oltre ad aver investito con successo in Nord America per oltre dieci anni. Oggi, i team diBC Partners operano nei diversi mercati in modo integrato attraverso gli uffici dell'azienda in Nord Americaed Europa. Fin dalla sua fondazione, BC Partners ha completato 113 investimenti per un enterprise valuetotale di 145 miliardi di euro e sta attualmente investendo il suo decimo fondo di private equity.Per ulteriori informazioni, visitare www.bcpartners.com.

Bindi Fondata nel 1934 e con sede a Milano, Italia, Bindi è uno dei principali produttori e distributori italiani di una vasta gamma di prodotti da pasticceria surgelati. Il gruppo Bindi ha una forza lavoro di oltre 600 dipendenti e offre la sua vasta gamma di prodotti di alta qualità a oltre 25.000 clienti in Italia e in più di 40 Paesi nel mondo.