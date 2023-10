Birkenstock sbarca a Wall Street: i sandali "brutti" valgono 8,6 mld

Birkenstock lancia IPO da 1,5 miliardi di dollari con una valutazione di mercato di 8,6 miliardi

Birkenstock, il rinomato produttore di sandali, ha recentemente fissato il prezzo della sua Initial Public Offering (IPO) a 46 dollari per azione, posizionando l'azienda con una valutazione di mercato di 8,6 miliardi di dollari. Con un obiettivo di raccolta di 1,5 miliardi di dollari, di cui un terzo verrà utilizzato per ripagare il debito, Birkenstock si prepara a entrare nel mercato azionario.

Questa mossa rappresenta un significativo sviluppo nel mercato delle IPO negli Stati Uniti, poiché Birkenstock e il finanziatore di private equity L Catterton hanno offerto circa 32 milioni di azioni al prezzo di 46 dollari l'una. La gamma prevista era tra 44 e 49 dollari, ma la scelta di 46 dollari per azione sembra avere trovato un giusto equilibrio tra il valore dell'azienda e l'interesse degli investitori.

La decisione di Birkenstock di lanciare l'IPO è il quarto grande test del mercato azionario statunitense in un mese, dimostrando la robustezza e l'interesse degli investitori nei confronti delle nuove offerte. La società, con la sua lunga storia di produzione di calzature iconiche, ha costruito una base di clienti fedeli e un marchio distintivo che è ampiamente riconosciuto.

In base ai documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission statunitense, la valutazione di Birkenstock a 46 dollari per azione ammonta a 8,64 miliardi di dollari. Tuttavia, includendo le azioni riservate ai dirigenti, amministratori e dipendenti, l'azienda presenta un valore completo diluito di circa 9,33 miliardi di dollari.

L'interesse e la fiducia degli investitori in Birkenstock sono evidenti in questa IPO, che rappresenta un importante passo per l'azienda nel suo percorso di crescita e espansione. Con un marchio consolidato e una posizione di mercato solida, Birkenstock sembra pronta a cogliere le opportunità offerte dai mercati finanziari e a continuare a prosperare nel settore delle calzature.